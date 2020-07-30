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    30 июля 2020, 16:14

    Ученые заявили, что употребление ряда «полезных» продуктов вызывает рак

    Полина Петрова

    Ученые Еврейского университета заявили, что употребление ряда продуктов, которые во всем мире принято считать полезными, может вызывать появление раковых клеток.

    В их число входят продукты с высоким содержанием антиоксидантов. В «опасный» список включили шоколад, чай, орехи и ягоды. По словам специалистов, появление онкологического заболевания может спровоцировать диета, которая подразумевает включение в рацион большого числа такой еды.

    По результатам эксперимента эксперты определили, что все дело во влиянии антиоксидантов на микрофлору кишечника. Уточняется, что пища с высоким содержанием этих веществ усиливает негативное влияние белка под названием р53, информирует «Царьград».

    Как правило этот белок подавляет генетические мутации в клетке. Однако при малейшем повреждении он начинает действовать наоборот, стимулируя образование раковых клеток.

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