Ученые заявили, что употребление ряда «полезных» продуктов вызывает рак

Ученые Еврейского университета заявили, что употребление ряда продуктов, которые во всем мире принято считать полезными, может вызывать появление раковых клеток.

В их число входят продукты с высоким содержанием антиоксидантов. В «опасный» список включили шоколад, чай, орехи и ягоды. По словам специалистов, появление онкологического заболевания может спровоцировать диета, которая подразумевает включение в рацион большого числа такой еды.

По результатам эксперимента эксперты определили, что все дело во влиянии антиоксидантов на микрофлору кишечника. Уточняется, что пища с высоким содержанием этих веществ усиливает негативное влияние белка под названием р53, информирует «Царьград».

Как правило этот белок подавляет генетические мутации в клетке. Однако при малейшем повреждении он начинает действовать наоборот, стимулируя образование раковых клеток.

Ранее заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что теперь столичным врачам-рентгенологам анализировать маммограммы помогает искусственный интеллект.