Ученые заявили, что употребление аспирина может ускорить рост раковых клеток

Специалисты провели исследование и выяснили, что пожилые люди с онкологическим заболеванием на поздней стадии, принимая аспирин, могут повысить риск прогрессирования и преждевременной смерти, пишет сайт «Русская планета».

По их словам, у тех, кто часто принимает этот препарат, риск метастазирующего рака вырастает на 19%. Помимо прочего, на 22% увеличивается возможность появления рака четвертой стадии.