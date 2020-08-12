facebook_pixel
    12 августа 2020, 17:21

    Ученые заявили, что употребление аспирина может ускорить рост раковых клеток

    Полина Петрова

    Ученые из США и Австралии заявили, что употребление аспирина может ускорить рост раковых клеток, пишет Journal of the National Cancer Institute.
    Ученые заявили, что употребление аспирина может ускорить рост раковых клеток

    Специалисты провели исследование и выяснили, что пожилые люди с онкологическим заболеванием на поздней стадии, принимая аспирин, могут повысить риск прогрессирования и преждевременной смерти, пишет сайт «Русская планета».

    По их словам, у тех, кто часто принимает этот препарат, риск метастазирующего рака вырастает на 19%. Помимо прочего, на 22% увеличивается возможность появления рака четвертой стадии.

    Новости SMI.FM