Ученые заявили, что сидячий образ жизни повышает риск инсульта

Канадские ученые пришли к выводу, что риск инсульта повышается у людей с низким уровнем физической активности, ведущих сидячий образ жизни. Об исследовании, опубликованном в журнале Stroke, рассказала Lenta.ru.

Данные для исследования собирались на протяжении девяти лет. Все это время ученые отслеживали состояние здоровье и образ жизни 143 тысяч человек старше 40 лет, пожелавших принять участие в эксперименте. Они обращали внимание на уровень активности и время, которые участники проводят в сидячем положении.

Из всех участников исследования инсульты случились почти у трех тысяч человек. При этом у людей моложе с 60 лет, которые отдыхали в сидячем положении в среднем больше восьми часов в день, риск инсульта оказался в 4,2 раза выше, чем у тех, кто проводил в сидячем положении менее четырех часов.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие действия можно предпринять, чтобы снизить риск инсульта. Для этого необходимо регулярно проходить обследования.