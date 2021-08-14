Ученые заявили, что пандемия увеличила число психических расстройств среди подростков

Пандемия коронавируса вдвое увеличила число психических расстройств среди подростков. Такие данные появились в медицинском журнале JAMA Pediatrics.

«Обобщенные оценки, полученные в первый год пандемии, показывают, что каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый — клинически повышенные симптомы тревоги. Эти объединенные оценки», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что пандемия вдвое превысила показатели. Исследование показало, что во время пандемии коронавируса 25,2% молодых людей испытывали депрессию, а 20,5% — тревогу. До появления коронавируса эти показатели были равны 12,9% и 11,6% соответственно. Специалисты считают, что это связано с вынужденной изоляцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что прививки от коронавируса не должны носить обязательный характер. Каждая страна должна решить этот вопрос самостоятельно. В организации предложили расширить информационные кампании, посвященные профилактическим мерам против ковида.