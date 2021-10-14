Ученые заявили, что орехи могут продлить жизнь

Международная группа ученых из Канады, Норвегии, Ирана и Великобритании изучила влияние на организм человека альфа-линоленовой кислоты (ALA). Ученые пришли к выводу, что она может способствовать продлению жизни, написало РИА ФАН.

Исследователи пришли к выводу, что альфа-линоленовая кислота способна сократить вероятность летального исхода при сердечно-сосудистых заболеваниях на 8%. Содержится это вещество в основном в растительных продуктах: орехах, сое, масле канолы. Специалисты рекомендуют употреблять около 15 граммов грецких орехов в день или одну столовую ложку масла канолы для поддержания здоровья.

Однако переусердствовать не стоит: ученые заметили незначительное увеличение риска смерти от онкологических заболеваний при чрезмерном употреблении альфа-линоленовой кислоты.

Ранее онколог Андрей Базылев предостерег от чрезмерного употребления мяса птицы: такая еда может повысить риск развития онкологических заболеваний.