Ученые заявили, что из-за прививки БЦЖ коронавирусом заражались в 10 раз меньше

Вакцинация от туберкулеза повлияла на число заразившихся коронавирусом в разных странах. Там, где делали БЦЖ, случаев инфицирования в 10 раз меньше, чем в государствах без этой прививки.

Статистику проанализировали специалисты Техасского университета США. Результаты исследования эпидемиологов опубликовало издание The IrishTimes. Они сравнивали данные по распространению и смертности от COVID-19 и тем, имеется ли в стране программа по вакцинации от туберкулеза.

Ученые пришли к выводу, что за 15 дней в государствах с вакцинацией БЦЖ COVID-19 подтвердили в 38 случаях на миллион населения. Если же такая программа в стране отсутствует, то речь идет в среднем о 358 зараженных на миллион.

При этом уровень смертности тоже варьируется: 4,28 случаев на миллион в государствах с программами БЦЖ и 40 на миллион — без указанной программы прививок.

Эпидемиологи назвали свое исследование по большей части статистическим. Выводы они делали с оговорками, поскольку из-за некоторых факторов полученные результаты можно трактовать по-разному.

Чтобы снизить вероятность ошибок, специалисты перепроверили статистику заражения коронавирусом и сравнили информацию по 178 странам. Столь существенную разницу они увидеть не ожидали.

О том, что коронавирус легче переносится при наличии прививки БЦЖ, ранее заявил российский вирусолог.

Связь между смертностью от COVID-19 в разных государствах и применением вакцины от туберкулеза американские эпидемиологи замечали и ранее, уточнило РИА «Новости». Вакцинация, по их мнению, снизила уровень заражения вирусом.

Вспышка эпидемии коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года, распространившись по всему миру. В марте ВОЗ объявила ее пандемией. Сейчас на планете заражены более 1,3 миллиона человек.