Ученые заявили, что эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких не превышает 2%

Эффективность двудозной вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%. Такой вывод сделали специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). С работой ученых ознакомился РБК.

По данным исследователей, при вакцинации тремя дозами «Спутника V» (стандартные две дозы плюс ревакцинация «Спутником Лайт») в таком случае составляет 71%, при использовании «КовиВака» — 46%.

Авторы исследования пришли к такому выводу, изучив данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус, которых направляли на компьютерную томографию легких (КТ) в два амбулаторных центра МИБС в Санкт-Петербурге. Все это происходило в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года.

«Пациенты, которые были направлены на КТ, самостоятельно сообщали название вакцины, количество доз и даты их введения. Участники, которые получили две дозы „Спутника V“, „ЭпиВакКороны“ и „КовиВака“, при условии, что вторая доза была введена не менее чем за 14 дней до направления на КТ легких, считались полностью вакцинированными», — уточнило издание.

«Спутником Лайт» считались вакцинированными те, кто сообщил о вакцинации «Спутником Лайт» или первой дозой «Спутника V» не менее чем за две недели до событий.

В исследовании использовали данные 23 996 человек.