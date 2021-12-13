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    13 декабря 2021, 02:58

    Ученые заявили об эффективности средства от алкоголизма против ковида

    Ученые Гарвардской медицинской школы: средство от алкоголизма эффективно против ковида

    Дарья Бунякова

    Известный препарат от алкоголизма оказался эффективен против коронавируса. Об этом заявили американские ученые после проведения исследования.

    Ученые заявили об эффективности средства от алкоголизма против ковида

    Изучением действия дисульфирама занимались ученые Гарвардской медицинской школы и специалисты Бостонской детской больницы. Они проанализировали данные 2233 пациентов, которым прописали препарат для лечения алкоголизма.

    По результатам исследования выяснилось, что у принимавших дисульфирам заболеваемость ковидом была ниже на 34% по сравнению с теми, кому это лекарство не назначили. Также ученые заметили, что ни один из заразившихся коронавирусом не умер.

    «Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей», — заявили авторы материала.

    При этом они подчеркнули, что их работа носила наблюдательный характер. В связи с этим исследование не может установить причинно-следственную связь между приемом лекарства и развитием заболевания. Но ученые назвали результаты анализа обнадеживающими.