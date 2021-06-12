Ученые выявили воздействие коронавируса на мозг

Коронавирус может оказывать длительное воздействие на функцию мозга. Американские ученые из Клиники Кливленда выявили механизм, с помощью которого это происходит.

С помощью искусственного интеллекта специалисты изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и COVID-19, сказано на сайте медицинского центра.

Ученые измерили близость между генами и белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, и генами и белками пациентов с SARS-CoV-2. Кроме того, специалисты провели анализ генетических факторов, которые позволили коронавирусу инфицировать ткани и клетки мозга.

Исследователи обнаружили «пути, по которым COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера». Ученые изучили потенциальные ассоциации между COVID-19 и нейровоспалением. Также были изучены повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера.

Инфекция SARS-CoV-2, как обнаружили ученые, значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

Группа ученых из Великобритании, Германии и США обнаружила в мозге людей с болезнью Альцгеймера соединения меди и железа. Их нашли в образцах амилоидных бляшек двух умерших людей. Это открытие может стать ключом к лечению тяжелого недуга. Ученые утверждают, что это первый случай появления таких наночастиц в мозговых тканях. Это открытие поможет объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит нейронам.