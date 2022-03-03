Ученые выявили влияние генов на предрасположенность женщин к артриту

Канадские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что на возможность развития артрита влияют гены. Об этом написала «Экономика Сегодня».

В ходе эксперимента ученые вырастили из мужских и женских клеток ткани менисков. Потом они наблюдали, как на состояние менисков влияют механическая нагрузка и микрогравитация. Оказалось, что микрогравитация активировала в женском образце особый ген, который связан с выраженным разрушением тканей.