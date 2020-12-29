Ученые выявили связь между вейпингом и проблемами с когнитивными способностями
Американские специалисты провели два исследования и выяснили, что вейпинг негативно влияет на когнитивные способности подростков и взрослых. Об этом сообщил «Ридус».
Отмечается, что люди, которые курят и вейпируют чаще жалуются на трудности с принятием решений, запоминанием, концентрацией внимания и прочими умственными способностями. По данным издания, всего ученые собрали и проанализировали около 18 тысяч ответов учащихся средних и старших классов.
«В связи с недавним ростом подросткового вейпинга, наши результаты вызывают беспокойство. Они означают, что программы профилактики курения в школах нужно начинать еще раньше», — обратили внимание исследователи.