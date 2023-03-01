Здоровье 01 марта 2023, 21:46 Ученые выявили связь между качеством сна и продолжительностью жизни Ученые Гарвардской медшколы заявили, что плохой сон снижает продолжительность жизни

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Сон оказывает значительное влияние на жизнь человека. В том числе он может сократить ее продолжительность. К такому выводу пришли специалисты Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисса в Бостоне и Гарвардской медицинской школы, сообщили «Нескучные технологии».

Ученые провели исследование, которое длилось четыре года. В нем приняли участие 172 тысяч человек из разных штатов США.

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Специалисты обнаружили связь между качеством сна и продолжительностью жизни. Семи-восьмичасовой крепкий здоровый сон увеличивает ее на пять лет в сравнении с людьми, страдающими бессонницей, написало РИА ФАН.