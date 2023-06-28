Здоровье 28 июня 2023, 04:38 Ученые выявили связь между газовыми плитами и раком крови Ученые из Стенфорда выявили связь между газовой плитой и развитием рака крови Pixabay

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Взаимосвязь между газовой плитой и развитием рака крови выявило исследование ученых Стенфордского университета. Согласно их данным, газовая плита выделяет больше вредных веществ, чем табачный дым, об этом написало издание ЗОЖ.news.

Ученые установили, что газовые плиты повышают уровень канцерогена бензола, провоцирующего несколько типов рака крови. Один из исследователей заявил, что бензол образуется в различных высокотемпературных средах, в том числе в пламени газовых комфорок.

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Концентрация бензола в квартире, оборудованной газовой плитой, достигает критических уровней даже в спальне через несколько часов после выключения газа, отметили ученые.

Исследователи предположили, что это может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Одним из самых редко встречающихся подвидов рака считается саркома мягких тканей. Она представляет собой группу опухолей, которые могут образоваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей.