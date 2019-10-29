Ученые выявили ранее неизвестные полезные свойства кофе

Главной задачей было выявить связь между потреблением кофеина и бактериальной структурой кишечника.

В исследовании принимали участие 34 человека. Их разделили на две группы: тех, кто употреблял кофеин и тот, кто от него отказался. Всем провели биопсию с забором материала из разных участков толстой кишки. После исследования выяснилось, что у тех, кто больше пьет кофе, микрофлора кишечника более здоровая.

Особо отмечается, что это не зависело от возраста и режима питания испытуемых.

Потребление кофеина приводит к тому, что в организме увеличивается большое количество противовоспалительных бактерий, которые могут уничтожать потенциально вредные микроорганизмы. Это значительно сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.