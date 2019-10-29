  • Ученые выявили ранее неизвестные полезные свойства кофе

    29 октября 2019, 12:12

    Анатолий Минкин

    Употребление кофе может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени. К такому выводу пришли специалисты Медицинского колледжа Бэйлора по результатам своего исследования. С результатами можно ознакомиться на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.
    Ученые выявили ранее неизвестные полезные свойства кофе

    Главной задачей было выявить связь между потреблением кофеина и бактериальной структурой кишечника.

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    В исследовании принимали участие 34 человека. Их разделили на две группы: тех, кто употреблял кофеин и тот, кто от него отказался. Всем провели биопсию с забором материала из разных участков толстой кишки. После исследования выяснилось, что у тех, кто больше пьет кофе, микрофлора кишечника более здоровая.

    Особо отмечается, что это не зависело от возраста и режима питания испытуемых.

    Потребление кофеина приводит к тому, что в организме увеличивается большое количество противовоспалительных бактерий, которые могут уничтожать потенциально вредные микроорганизмы. Это значительно сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.