Ученые выявили рак на ранней стадии по слюне человека

Обнаружить рак на самых ранних стадиях, пока он не перерос в большую опухоль и не привел к осложнениям в виде метастаз, весьма трудная задача. Однако специалисты стараются создать простой тест, с помощью которого можно будет выявлять предвестников патологии. Так, австралийские ученые из Квинслендского университета заявили, что смогли выявить рак на ранней стадии по слюне человека.

Диагностика онкологии по анализу слюны, по их мнению, является перспективным вариантом, отметило РИА «Новости». Такой способ безопасный и безболезненный для пациента. При этом, в слюне содержится множество различных клеток и их фрагментов.

В некоторых случаях онкологические заболевания провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ). Они широко циркулируют в популяции и заражают тех, кто только начинает вести половую жизнь. Инфицированный человек чаще всего избавляется от вируса за два года, но бывают случаи, когда развивается рак гортани, половых органов, головы и шеи. ВПЧ может самостоятельно вызвать рак самостоятельно, а также спровоцировать уже измененные клетки. По мнению специалистов, в каждом из этих случаев его ДНК сохраняется в слюне.

Участниками исследования стали 523 волонтера, из них 501 человек уже проходил лечение от онкологии. Все участники сдали образцы слюны и ПЦР-тест на ДНК папилломавируса. Положительный результат получили 43,2% из них.

Такой метод диагностики рака на ранней стадии, как подчеркнули ученые, оказался убедительным, однако для подтверждения его эффективности нужно провести дополнительные исследования.

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