Здоровье 02 февраля 2024, 00:18 Ученые выявили противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах MSF: белые грибы и шампиньоны помогут помочь победить рак Unsplash

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Ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору в Португалии пришли к выводу, что белые грибы и шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликовали в Medical Sciences Forum.

В статье отметили, что клетки грибов изучили с помощью анионообменной хроматографии, которую часто используют, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов.

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После анализа ученые пришли к выводу, что в грибах есть специфические клеточные фракции, которые способны снижать жизнеспособность раковых клеток. А при определенных условиях их антиопухолевую активность можно увеличить.

Врач-диетолог Татьяна Дик ранее напомнила, что с помощью специй можно укрепить иммунитет и предотвратить развитие рака. Больше всего полезных свойств содержится в корице, куркуме, тимьяне, шалфее и орегано.