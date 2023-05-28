Здоровье 28 мая 2023, 03:43 Ученые выявили пользу винограда для здоровья кишечника Scientific Reports: три порции винограда в день улучшат здоровье кишечника РИА «Новости»

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Ученые из Университетат Новой Англии в США выявили полезное влияние винограда на микробиом кишечника. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

Микробиом содержит миллиарды организмов, работа которых отражается на общем самочувствии человека. В эксперименте приняли участие 29 мужчин (возраст 24-55 лет) и женщин (возраст 29-53 года). Им на две недели ограничили рацион, затем на две недели ввели виноград, а после снова вывели его из рациона.

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Исследование показало, что три порции винограда в день положительно сказались на уровне ферментов, количестве бактерий в кишечнике, биологических путях. Это хорошо отразилось на работе сердца, мозга, состоянии кожи и толстой кишки, а также на общих показателях здоровья.

На 30-й день эксперимента увеличился уровень пробиотика Streptococcus thermophiles, вырабатывающего молочную кислоту. А количество бактерий Holdemania было снижено, как если бы люди придерживались вегетарианской диеты. Также увеличилась численность организмов, связанных с выработкой метаболитов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям после 60 лет исключить из рациона супы из грибов, гороха и фасоли. Употребление наваристых бульонов может спровоцировать повышение уровня холестерина, отметила врач.