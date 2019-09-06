  • Ученые выявили новую опасность избытка витамина D

    06 сентября 2019, 19:29

    Ольга Чеснокова

    Слишком долгое пребывание на солнце оказывает негативное воздействие не только на кожу, но и на кости. Об этом сообщило издании Journal of the American Medical Association.

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    Исследователи изучили влияние витамина D на кости человека. Оказалось, что его избыток ухудшает состояние костных тканей, в результате чего возрастает вероятность переломов.

    Исследователи провели эксперимент с участием более 400 человек в возрасте от 55 до 70 лет. Их поделили на три группы. Первая принимала минимальную дозу витамина, вторая среднюю и третья максимальную. Эксперимент проводили на протяжении трех лет. Оказалось, что чем больше витамина D поступало в организм человека, тем сильнее снижалась плотность костей.

    В связи с этим ученые призвали не злоупотреблять витамином D. По их словам, десяти минут пребывания на солнце достаточно, чтобы получить необходимую дозу витамина D, сообщило ИА Nation News.