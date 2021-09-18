Ученые выявили еще один определяющий течение COVID-19 ген

Российские и немецкие ученые выявили ген, который связан с иммунной системой человека. и он имеет непосредственное влияние на тяжесть течения коронавируса.

Как сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук, речь идет о гене, который кодирует белок главного комплекса гистосовместимости HLA. Функция этих белков заключается в том, что они связываются с другими белками и «предъявляют» их иммунной системе.

В своем исследовании ученые проверили гены HLA у 435 перенесших ковид жителях Германии, Испании и Швейцарии, отметил «Интерфакс». Обладатели генного варианта HLA-C*04:01, как выяснилось, оказываются на ИВЛ вдвое чаще по сравнению с другими группами населения.

При этом вариант гена, который способствует развитию тяжелых поражений, встречается довольно часто. Ученые выявили его у 13-19% немцев, 15% испанцев и 16% швейцарцев.

Как предполагается, организм не успевает вовремя отреагировать на инфекцию из-за плохого связывания с иммунными клетками. Это позволяет вирусу успеть размножиться до критических концентраций, что и приводит к тяжелым поражениям организма.

К тяжелому течению ковида также располагает наличие другого генного варианта — HLA-B*46:01, однако он практически отсутствует у европейцев, при этом встречается у 17% населения в Азии.

Ученые в Нидерландах провели исследование, которое показало, что вакцины от коронавируса эффективны и для людей с аутоиммунными заболеваниями. После прививки от коронавируса в организме у аутоиммунных больных выработалось примерно такое же количество антител, как и у здоровых людей, получивших вакцину. Ученые уже направили доклад по проведенной работе в Минздрав Нидерландов.