Ученые выяснили причины возникновения рака поджелудочной железы

Ученые спасут от самого агрессивного вида рака Подробнее

На появление этого вида опухоли может повлиять определенный фермент — убиквитин-специфической протеазы 21 (USP21). Семейство UPS представляет собой самую большую группу ферментов, известных как цистеиновые протеазы. Именно они в основном влияют на развитие опухолей и раковых клеток.

В связи с этим ученые выяснили: если сократить влияние USP21, вместе с ним уменьшится и рост опухолей поджелудочной железы. При переключении внимания на USP21, рак станет уязвимее, отметил «Царьград».

Ранее в Минздраве РФ представили отчет за 2018 год. Согласно нему, самая распространенная форма онкологии среди россиян — рак поджелудочной железы. От него умерли 39,9% пациентов. Одним из ранних симптомов заболевания оказался низкий уровень сахара в крови.