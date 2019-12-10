Ученые выяснили причину развития гипертонии у подростков

Росстат зафиксировал рост числа больных гипертонией в РФ Подробнее

Открытие сделали в ходе изучения случая дагестанского подростка, который страдал от повышенного артериального давления с 12 лет.

В его генотипе нашли мутацию в гене SCNN1G. Она приводит к синдрому Лиддла, одним из симптомов которого является повышение артериального давления.

Впоследствии аналогичную мутацию нашли у 14-летней сестры подростка из Дагестана. Ей успели провести лечение еще до развития гипертонических проявлений и, таким образом, предотвратили тяжелые последствия.