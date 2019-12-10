  • Ученые выяснили причину развития гипертонии у подростков

    10 декабря 2019, 17:12

    Ирина Нагайникова

    Российские ученые обнаружили новую генную мутацию, которая приводит к развитию гипертонии в раннем возрасте и нарушению работы почек. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на журнал BMC Nephrology.

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    Открытие сделали в ходе изучения случая дагестанского подростка, который страдал от повышенного артериального давления с 12 лет.

    В его генотипе нашли мутацию в гене SCNN1G. Она приводит к синдрому Лиддла, одним из симптомов которого является повышение артериального давления.

    Впоследствии аналогичную мутацию нашли у 14-летней сестры подростка из Дагестана. Ей успели провести лечение еще до развития гипертонических проявлений и, таким образом, предотвратили тяжелые последствия.