Ученые выяснили, почему рак сложно вылечить

Онкологические заболевания плохо поддаются лечению из-за строения раковых клеток. В них присутствует кольцевая ДНК, которая ответственна за агрессивность опухоли.

Исследование на соответствующую тему провели специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего в сотрудничестве со Стэнфордским университетом и Медицинским институтом Говарда Хьюза. Научные выводы опубликовал журнал Nature.

Ученые установили первичную структуру молекулы раковой клетки, секвенировав ее кольцевую ДНК. Это позволило создать трехмерную модель молекулы и установить процесс, приводящий к изменению активности гена.

Как удалось выяснить, в раковых клетках людей, страдающих онкологическими заболеваниями, много кольцевой ДНК. Она не только влияет на агрессивность злокачественного образования, но и играет ключевую роль в развитии опухоли.

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Внехромосомная ДНК, подчеркнули медики, для человеческого организма нетипична. Ее присутствие в раковых клетках обнаруживается в половине случаев болезни. Если у ДНК такая форма, то поведение раковых клеток схоже с бактериальными. При делении появляется сразу несколько копий онкогенов. Из-за этого эволюция опухоли происходит быстрее, а лечить ее становится сложно. Новообразование приспосабливается в том числе к химио- и радиотерапии.