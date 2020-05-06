Ученые выяснили, почему новый тип коронавируса настолько заразный

Американские ученые объяснили, почему SARS-CoV-2 так быстро распространяется между людьми. Они изучили его структуру и сравнили с ранее известными типами коронавируса, которыми может заболеть человек.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Journal of Molecular Biology.

Авторы отметили, что новый тип коронавируса очень похож на своего предшественника — SARS-CoV-1, который впервые зафиксировали у людей в 2003 году — у них совпадают 86% геномной последовательности. Однако новая инфекция обладает чертами, которые схожи с доброкачественным человеческим коронавирусом HCoV-HKU1.

От SARS-CoV-1 умирают около 10% пациентов, однако распространяется он крайне медленно — в отличие от HCoV-HKU1. Этот вирус хоть и безвредный, но очень заразный. Американские ученые уверены — именно из-за соединения этих двух особенностей новы тип коронавируса оказался таким опасным. Ведь он не только быстро распространяется, но и обладает высокой летальностью.

Ученые также обнаружили в структуре спайкового белка нового коронавируса (элемента структуры, который отвечает за проникновение вируса в клетку — прим. ред.) особую петлю. Она сложена из последовательности четырех аминокислот и не встречается в других известных человеческих типах коронавирусов.

Именно из спайкового белка сложены шипы на поверхности коронавируса — благодаря им он крепится к рецепторам здоровых клеток человеческого организма. Структурная петля позволяет SARS-CoV-2 крепче держаться за поверхность клетки, а значит — гарантирует проникновение. Спайковый белок нового типа коронавируса почти в десять раз плотнее связывается с рецепторами клеток человеческого организма, чем его предшественник.

У SARS-CoV-2 странное сочетание обоих свойств — летальности и контагиозности. Мы предполагаем, что структурная петля очень важна для передачи вируса или его стабильности, или для того и другого Профессора вирусологии Гари Уиттакер руководитель исследования.

Авторы также уверены, что особую патогенность нового типа коронавируса можно объяснить особенностью спайкового белка. Он активируется ферментом фурин, который присутствует сразу в нескольких органах человеческого организма. Речь идет о легких, печени и тонком кишечнике. Из-за этого вирус потенциально способен атаковать сразу несколько органов, что указывает на дополнительную опасность SARS-CoV-2 для организма.