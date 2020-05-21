Ученые выяснили, почему неэффективно медикаментозное лечение рака

Известно, что исследование проводилось на двух группах пациентов. Одну лечили медикаментозно, вторую — нет. По данным ученых, «у пациентов, которые проходили лечение, вторичные очаги существенно отличаются от основных раковых образований и состоят из устойчивых к лекарствам клеток».