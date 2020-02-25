Ученые выяснили, почему не удается вовремя распознать рак

По словам исследователя Эрика Сахая, рак, находясь в спячке, может существовать в разных частях тела на протяжении многих лет. Выживание раковой клетки поддерживает ее микроокружение.

«В конкретном случае клетки легких помогают клеткам рака молочной железы. Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей», — пояснил ученый.

По данным информагентства, механизм выживания раковых клеток регулирует ген sFRP2.