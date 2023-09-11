Здоровье 11 сентября 2023, 01:53 Ученые выяснили, передозировка каких витаминов может вызвать рак JCI: передозировка витаминов Е и С может спровоцировать развитие рака Freepik

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Некоторые витамины при передозировке способны спровоцировать онкологические заболевания. Ученые из Каролинского университета в Швеции установили, что такие риски характерны для витаминов Е и С. Научную работу исследователей опубликовали в медицинском журнале The Journal of Clinical Investigation.

Специалисты выявили, что превышение витаминов Е и С в организме стимулирует рост новых кровеносных сосудов, в результате чего происходит перенасыщение тканей кислородом. Эти витамины являются антиоксидантами и подавляют окислительные процессы в тканях.

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Ученые считают, что в таких благоприятных условиях могут развиваться раковые клетки. Эксперты предупредили об опасности бесконтрольного приема витаминных препаратов.

Некоторые врачи считают, что здоровому человеку необходимо принимать витамины в период смены сезонов. Это поможет избежать простудных заболеваний, особенно в осенний период.