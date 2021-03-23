Ученые выяснили, люди с какой группой крови более подвержены сердечному приступу

Ученые обнаружили связь между группой крови и сердечным приступом. Исследование опубликовано в журнале «Артериосклероз, тромбоз и сосудистая биология» Американской кардиологической ассоциации.

Риск сердечного приступа выше у людей со второй и третьей группой крови на 8%, чем у тех, у кого первая группа, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

Также у представителей второй и третьей группы вероятность развития тромбоза вен выше на 51%, а развития тромбоэмболии выше на 47%.

При этом у людей с первой группой крови чаще встречается повышенное артериальное давление.

В исследовании приняли участие около 400 тысяч человек. Аналогичный анализ взаимосвязи группы крови и сердечно-сосудистых заболеваний провели в Европейском обществе кардиологов четыре года назад. Было исследовано 1,36 миллиона человек. Результаты оказались похожи: люди с первой и второй группами крови на 9% больше подвержены риску коронарных и сердечно-сосудистых заболеваний.