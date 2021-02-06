Ученые выяснили, когда пациенты с ковидом наиболее заразны

Ученые из Парижского университета провели исследование заразности коронавируса. Они выяснили, что наивысшая вирусная нагрузка происходит за день до появления признаков заболевания.

Специалисты изучили данные более 650 пациентов с коронавирусом, пишет Daily Mail. все зараженные поступили в одну из французских больниц в марте 2020 года. Ученые использовали компьютерную модель, чтобы ретроспективно определить показатели смертности и вирусной нагрузки.

В результате исследований выяснилось, что самая большая вирусная нагрузка происходит в среднем за один день до появления первых симптомов ковида. При этом у людей с более высокими показателями период между заражением и первыми признаками был короче, чем у пациентов с низкой вирусной нагрузкой.

Также ученые отметили, что у людей разных возрастных категорий патоген выводился из организма не за одинаковое количество времени. У пациентов старше 65 лет это происходила на три дня дольше, чем у молодых людей.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в организме одного человека могут быть сразу два варианта коронавируса. При этом ученые пока не выяснили, как это влияет на течение болезни.