Ученые выяснили, какой витамин способен защитить от тяжелой формы COVID-19

Ученые выяснили, что введение витамина C внутривенно помогает защититься от тяжелого течения COVID-19 и быстрее выздороветь. Об этом написала газета The Telegraph.

Прежде чем прийти к такому выводу, ученые провели 12 клинических испытаний. Они выяснили, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, подавить воспаление и ускорить восстановление организма.

Одно из исследований было проведено в Ухане. Тогда было обнаружено, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация», — сообщила соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Эксперты напомнили, что один грамм витамина C содержится аж в 20 апельсинах, поэтому внутривенное введение вещества считается оправданным. Также удалось установить, что у 70-80% пациентов был дефицит витамина в плазме крови.