Ученые выяснили, какой сыр предотвращает истончение костей

Группа норвежских ученых провела эксперимент, который показал, что в предотвращении истончения костей способен помочь сыр ярлсберг. Об этом сообщил «Ридус».

Ярлсберг — это полутвердый сыр из коровьего молока, приготовление которого возможно в домашних условиях. В ходе исследования выяснилось, что употребление 57 граммов это сыра каждый день значительно повышает уровень остеокальцина и витамина К2.

«Поскольку это было небольшое исследование с участием только молодых и здоровых людей, результаты необходимо интерпретировать с большой осторожностью. Кроме того, результаты не следует воспринимать как рекомендацию есть лишь определенный вид сыра», — предупредили специалисты.