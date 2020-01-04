    04 января 2020, 23:42

    Ученые выяснили, какой сок лучше других снижает давление

    Светлана Степанова

    Регулярное употребление сока брусники помогает справиться с высоким давлением. Этот напиток улучшает эластичность кровеносных сосудов. Такие результаты получили в результате исследований ученые Хельсинкского университета. Ученая Энн Кивимяки написала на эту тему докторскую диссертацию, текст которой размещен на сайте учебного заведения.
    Ученые выяснили, какой сок лучше других снижает давление

    Полифенолы, содержащиеся в брусники, благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и снижают риск связанных с ней заболеваний. Также эти вещества есть в клюкве, черной смородине и чернике.

    Ученые провели многочисленные эксперты на крысах и выяснили, что разбавленный брусничный сок способен снизить давление. По словам магистра естественных наук Энн Кивимяки, концентрированный сок из этой ягоды улучшает регенерацию клеток и со временем восстанавливает кровеносные сосуды до уровня здоровых. В исследовании также сказано, что полностью заменить лекарства натуральный брусничный сок не может, но он вполне может стать частью общей терапии.

    В России от гипертонии страдает примерно 40% взрослого населения. Среди людей старше 65 лет этот показатель превышает 60%. Медики называют регулярное повышение артериального давления «тихим убийцей». Гипертония может стать причиной инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.