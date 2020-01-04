Ученые выяснили, какой сок лучше других снижает давление

Полифенолы, содержащиеся в брусники, благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и снижают риск связанных с ней заболеваний. Также эти вещества есть в клюкве, черной смородине и чернике.

Ученые провели многочисленные эксперты на крысах и выяснили, что разбавленный брусничный сок способен снизить давление. По словам магистра естественных наук Энн Кивимяки, концентрированный сок из этой ягоды улучшает регенерацию клеток и со временем восстанавливает кровеносные сосуды до уровня здоровых. В исследовании также сказано, что полностью заменить лекарства натуральный брусничный сок не может, но он вполне может стать частью общей терапии.

В России от гипертонии страдает примерно 40% взрослого населения. Среди людей старше 65 лет этот показатель превышает 60%. Медики называют регулярное повышение артериального давления «тихим убийцей». Гипертония может стать причиной инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности.