Ученые выяснили, какой продукт увеличивает риск развития деменции

Австралийские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что с деменцией может быть связана острая диета. В частности, речь идет о потреблении перца чили, передает «Вечерняя Москва».

«Свободная пресса» написала, что у людей, которые потребляют свыше 50 граммов перца чили в день, риск ухудшения памяти и когнитивных функций в два раза выше. Однако ученые заметили, что чили может оказывать и благоприятное воздействие на человеческое здоровье. Оказалось, что по сравнению с людьми, редко или никогда не евшими перец чили, и теми, кто его употреблял, относительное снижение смертности от рака составляло порядка 23%, а ранней смертности — 25%.