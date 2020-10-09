Ученые выяснили, какой формат тренировок продлевает жизнь пенсионерам

В эксперименте Generation 100 приняли участие добровольцы в возрасте от 70 лет. Люди были разделены на три группы. Первая команда выполняла высокоинтенсивные тренировки два раза в неделю, другая — тренировалась с умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю. А третья группа была контрольной, ей советовали делать упражнения по рекомендациями норвежских органов здравоохранения, пишет портал «Ридус».

В ходе исследования выяснилось, что физическое и психическое качество жизни было наилучшим у добровольцев, которые занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками. Помимо прочего, в этой команде была более низкая смертность. Так, за пять лет умерли 3% испытуемых, в то время как в другой группе умерли 6% добровольцев.