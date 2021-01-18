Ученые выяснили, какое вещество может защитить мозг от болезни Альцгеймера

Как установили специалисты, таким свойством обладает сероводород. В ходе эксперимента, поставленного на мышах, исследователи обнаружили способность этого газа защищать стареющие клетки мозга. Это вещество знакомо людям по запаху пропавших яиц.

«Наши новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и клеточную передачу сигналов с использованием сероводорода и других газообразных молекул внутри клетки», — подчеркнул один из авторов работы.

Уточняется, что ученые взяли две группы грызунов. Одной части подопытных ввели соединение с сероводородом. Оно постепенно высвобождало молекулы вещества, курсируя по всему организму. Спустя две недели выяснилось, что сероводород на 50 процентов улучшил умственные показатели животных.

Мыши стали лучше ориентироваться при прохождении лабиринтов, а также были заметно более физически активными.