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    18 января 2021, 12:08

    Ученые выяснили, какое вещество может защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Полина Петрова

    Ученые из американского Центра Джонса Хопкинса выяснили, воздействие какого вещества на мозг может защитить человека от развития болезни Альцгеймера, сообщил inforeactor.
    Ученые выяснили, какое вещество может защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Как установили специалисты, таким свойством обладает сероводород. В ходе эксперимента, поставленного на мышах, исследователи обнаружили способность этого газа защищать стареющие клетки мозга. Это вещество знакомо людям по запаху пропавших яиц.

    «Наши новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и клеточную передачу сигналов с использованием сероводорода и других газообразных молекул внутри клетки», — подчеркнул один из авторов работы.

    Уточняется, что ученые взяли две группы грызунов. Одной части подопытных ввели соединение с сероводородом. Оно постепенно высвобождало молекулы вещества, курсируя по всему организму. Спустя две недели выяснилось, что сероводород на 50 процентов улучшил умственные показатели животных.

    Мыши стали лучше ориентироваться при прохождении лабиринтов, а также были заметно более физически активными.