Ученые выяснили, какое средство гигиены снижает риск передачи COVID-19

По словам специалистов, любые жидкости для полоскания рта снижают концентрацию инфекции в единице объема вирусосодержащей жидкости. Если полоскание осуществляется три раза подряд, доля вируса уменьшается до такой степени, что его невозможно обнаружить, пишет «Газета.ру».

«Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения», — отметили ученые.

По словам исследователей, наиболее уязвимыми для COVID-19 местами являются полость рта и горло.