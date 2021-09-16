Ученые выяснили, какие продукты положительно влияют на качество сна

Существует множество причин нарушения привычного режима сна. Специалисты из США узнали, с помощью каких продуктов можно вернуться в обычный ритм и начать высыпаться. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Специалисты из Колорадского университета в Боулдере провели исследование. В ходе эксперимента им удалось выяснить, что пребиотики способны помочь наладить режим сна. Больше всего пребиотиков содержится в популярных овощах и фруктах. К примеру, больше всего этих веществ находится в капусте, спарже, чесноке, луке, бананах, передали Nation News.

Эксперимент, который доказал влияние пребиотиков на качество сна, провели на крысах. Выяснилось, что употребление продуктов с этим веществом помогает намного быстрее восстановить привычный режим сна, а также подстроиться под изменения циркадных ритмов.

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