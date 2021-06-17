Ученые выяснили, какие продукты нельзя есть дальнобойщикам

Ученые из Китайской академии наук провели исследование, в котором участвовали 389 мужчин-дальнобойщиков в возрасте от 31 до 60 лет. Сравнивая их данные, исследователи определили, какой тип питания повышает вероятность неаккуратного вождения, написала «Газета.ru».

Участники исследования проходили опросы, которые помогали определить, какие продукты питания они чаще употребляли в последний год, а также как респонденты ведут себя за рулем.

Оказалось, что те, кто питается правильно и чей рацион богат овощами, молочными и зерновыми продуктами, склонны к более безопасному вождению. А при избытке животных белков понижается концентрация, что ведет к нарушениям ПДД. Наиболее опасное вождение наблюдается у тех, кто часто употребляет жирную пищу и продукты с высоким содержанием сахара: такой тип питания приводит к хронической усталости и низкой способности к концентрации.

«Результаты данного исследования подтверждают связь между режимом питания и поведением за рулем в выборке профессиональных водителей грузовиков. Более того, на основе анализа можно сделать вывод, что правильное питание, например обилие овощей в рационе, может улучшить поведение за рулем. И наоборот, некоторые опасные виды поведения за рулем (ошибки при вождении, нарушения и тому подобное) могут быть следствием нездорового питания, характеризующегося высоким потреблением жиров и сахаров», — заключили исследователи.