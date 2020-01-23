Ученые выяснили, как в борьбе с раком поможет соль
Ученые из университета в американском штате Джорджия заявили, что наночастицы соли способны ликвидировать раковые клетки. Об этом сообщило ИА Nation News.
Эксперты проводили исследование на мышах. Подопытным водили соль в опухоли, а затем наблюдали, как развивается заболевание. Специалистам удалось выяснить, что хлорид натрия сокращает рост метастазов на зараженном участке примерно на 65%. Этот процент оказался выше, чем у тех грызунов, которым доставался раствор соли.
Наблюдения позволили ученым сделать вывод: соль замедляет развитие рака и не вредит здоровым клеткам.