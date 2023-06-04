Здоровье 04 июня 2023, 23:15 Ученые выяснили, как снизить уровень холестерина во время сна Noise & Health: закрытие окон на ночь способствует снижению уровня холестерина в крови Freepik

Читать 360tv в

Ночной сон при закрытом окне предотвращает повышение холестерина в крови. Это выяснили ученые из Майнцского университета Иоганна Гутенберга. Результаты их работы разместили в журнале Noise & Health.

Когда окна закрыты, то в комнате становится меньше шума и люди спят крепче. Во время сна человеческий мозг особенно чувствителен к шуму, поэтому громкие звуки по ночам заставляют его испытывать сильный стресс. Из-за подобного состояния в организме вырабатывается кортизол и другие гормоны, способные привести к повышению холестерина и кровяного давления.

Реклама

По мнению исследователей, стресс из-за громких звуков во сне обусловлен образом жизни наших предков. Они воспринимали шум как опасный сигнал, особенно в темное время суток. На основе этого ученые рекомендовали закрывать окна на ночь, чтобы изолироваться от уличной суматохи. Особенно это касается жителей городов, чьи дома расположены рядом с шумными трассами.

Ранее сомнолог раскрыл секрет эффективной борьбы со стрессом и бессонницей. По ее словам, одним из признаков тревоги является снижение воспоминаний о снах.