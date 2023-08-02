Здоровье 02 августа 2023, 06:02 Ученые выяснили, как снизить риск развития рака за 4 минуты в день JAMA Oncology: интенсивная нагрузка на 32% снижает риск некоторых видов рака Pxhere

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Всего 4,5 минуты активной физической деятельности в день могут уменьшить вероятность развития некоторых форм рака на 32%. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Об их исследовании сообщил журнал JAMA Oncology.

В эксперименте приняли участие более 22,3 тысячи человек. В течение недели испытуемые использовали устройства для мониторинга их ежедневной активности. Это при том, что специальными тренировками группа не занималась.

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Средний возраст участников эксперимента составлял 62 года. Исследователи через семь лет изучили уровень заболеваемости раком среди участников этого эксперимента с различным уровнем активности.

Как показали аналитические данные, общий риск заболевания раком уменьшили на 18% несколько минут интенсивной физической деятельности во время выполнения ежедневных задач. На 32% снизилась вероятность развития ассоциированных с недостаточной активностью форм рака. Как показали ранние исследования, у людей, которые пренебрегают занятиями спортом, риск развития рака груди, эндометрия и толстого кишечника более высокий.

Включенные в рацион рыба, ягоды, орехи и цельнозерновые продукты также способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний, рассказал врач Сунни Патель. Среди сортов рыбы стоит отдать предпочтение лососю, макрели и сардинам. В них есть жирные кислоты омега-3.