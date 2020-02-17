    17 февраля 2020, 14:58

    Ученые выяснили, как сделать человека умнее

    Ольга Ситникова

    Исследователи из Колумбийского университета в США выяснили, что занятия аэробикой могут сделать человека умнее. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации «Русской планеты», ученые определили, что регулярные аэробные нагрузки позволяют укрепить память и улучшить когнитивные функции.

    Физические нагрузки делают человеческий мозг более пластичным. Так, аэробика улучшает способность клеток изменять связи с нейронами и усваивать информацию. Эластичность гиппокампа растет из-за улучшения кровоснабжения и отсутствия воспалительных процессов.

    Благодаря полученному выводу специалисты поняли, что интенсивному нейрогенезу, то есть увеличению числа нейронов, и улучшению функционирования синапсов помогают не только стандартные физические нагрузки, но и йога. Большое внимание следует уделять также продуктам питания.