Ученые выяснили, как самоизоляция повлияла на привычки и питание людей

Российские ученые под руководством кардиолога Мехмана Мамедова провели исследование и выяснили как период самоизоляции повлиял на привычки и питание людей, написал сайт kp.ru.

«В нашем исследовании принимали участие пациенты из пяти городов России (Москва, Саранск, Пенза, Нижний Новгород, Ульяновск) и четырех стран СНГ и ближнего зарубежья (Вильнюс, Баку, Бишкек, Нур-Султан)», — уточнил Ниязович.

Возраст участников эксперимента был от 30 до 69 лет. В целом специалисты опросили 260 человек, из них 42% мужчин и 58% женщин. Каждый из пациентов имел не менее одного хронического заболевания. Результаты исследования показали, что за время карантина 38% россиян и жителей стран СНГ снизили физическую активность. При этом 13% респондентов стали больше заниматься спортом.

Помимо прочего, на изоляции люди стали больше есть — примерно 40% участников эксперимента. А употребление спиртных напитков выросло лишь в 3% случаев. Также за время пандемии число курильщиков, которых еще год назад среди опрошенных было 12%, увеличилось в 1,5 раза.