Ученые выяснили, как режим сна влияет на проблемы с сердцем

Как выяснили исследователи, отсутствие здорового сна обязательно приведет к проблемам с сердцем. Неприятности начнутся, даже если регулярно тренироваться и вести здоровый образ жизни.

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Так, ученые в течение семи лет анализировали сон, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет. При этом ни у кого из участников эксперимента до того не было ни единого сердечного приступа.

Как оказалось, по сравнению с теми, кто спал от шести до девяти часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа была на 20% выше. Что интересно, у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на целых 34%.

При этом при анализе показателей людей с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям выяснилось, что сон продолжительностью от шести до девяти часов уменьшил для них риск сердечного приступа на 18%.

Согласно отдельному независимому исследованию, продолжительность сна влияет на здоровье сердца. И это независимо от других факторов.