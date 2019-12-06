  • Ученые выяснили, как режим сна влияет на проблемы с сердцем

    06 декабря 2019, 09:52

    Алексей Сахаров

    Ученые американского университета Колорадо в Боулдере провели исследование, в ходе которого выяснили взаимосвязь между режимом сна и вероятностью сердечного приступа. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.
    Ученые выяснили, как режим сна влияет на проблемы с сердцем

    Как выяснили исследователи, отсутствие здорового сна обязательно приведет к проблемам с сердцем. Неприятности начнутся, даже если регулярно тренироваться и вести здоровый образ жизни.

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    Так, ученые в течение семи лет анализировали сон, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет. При этом ни у кого из участников эксперимента до того не было ни единого сердечного приступа.

    Как оказалось, по сравнению с теми, кто спал от шести до девяти часов в сутки, у тех, кто спал меньше шести часов, вероятность сердечного приступа была на 20% выше. Что интересно, у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на целых 34%.

    При этом при анализе показателей людей с генетической предрасположенностью к сердечным заболеваниям выяснилось, что сон продолжительностью от шести до девяти часов уменьшил для них риск сердечного приступа на 18%.

    Согласно отдельному независимому исследованию, продолжительность сна влияет на здоровье сердца. И это независимо от других факторов.