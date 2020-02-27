    27 февраля 2020, 10:19

    Ученые выяснили, как продлить жизнь

    Ольга Ситникова

    Специалисты из Бригамской женской больницы в американском Бостоне определили, что для долгой жизни нужно следить за кровяным давлением. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на EurekAlert.

    Исследователи провели эксперимент на более девяти тысячах человек, которым уже исполнилось 50 и больше лет. Все добровольцы имели высокое систолическое давление от 130 до 180 мм рт. ст.

    Ученые разделили участников на две группы и каждой проводили антигипертензивную терапию. Первая группа получала постоянное давление 120 мм, а вторая — 140 мм.

    По итогам исследования, средняя продолжительность жизни испытуемых увеличилась до шести месяцев — трех лет. Ученые убеждены, что такой рост связан с контролем давления.

    «Если бы люди продолжали антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то с повышенным уровнем артериального давления ожидаемая продолжительность жизни могла бы повысится», — заметили исследователи.

    Однако проведенные анализ не учитывает потенциальные риски. Например, низкое кровяное давление или повреждение почек.