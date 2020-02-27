Ученые выяснили, как продлить жизнь

Исследователи провели эксперимент на более девяти тысячах человек, которым уже исполнилось 50 и больше лет. Все добровольцы имели высокое систолическое давление от 130 до 180 мм рт. ст.

Ученые разделили участников на две группы и каждой проводили антигипертензивную терапию. Первая группа получала постоянное давление 120 мм, а вторая — 140 мм.

По итогам исследования, средняя продолжительность жизни испытуемых увеличилась до шести месяцев — трех лет. Ученые убеждены, что такой рост связан с контролем давления.

«Если бы люди продолжали антигипертензивную терапию до конца своей жизни, то с повышенным уровнем артериального давления ожидаемая продолжительность жизни могла бы повысится», — заметили исследователи.

Однако проведенные анализ не учитывает потенциальные риски. Например, низкое кровяное давление или повреждение почек.