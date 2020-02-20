Ученые выяснили, как после 30 лет поддерживать когнитивные способности

Исследователи пришли к выводу, что по мере старения человек должен разнообразить свою деятельность, чтобы не впасть в слабоумие. В частности, стоит в течение дня выполнять разные задачи. Это может быть работа по дому, физические тренировки, активный отдых или общественные мероприятия. Таким образом, мозг человека становится активнее и здоровее.