Ученые выяснили, как подростковое пьянство влияет на изменения в мозге

По информации РИА ФАН, ученые провели исследование. Во время опытов врачи проводили томографию головного мозга и анализировали данные 726 здоровых подростков в возрасте от 14 до 19 лет. Таким образом, эксперты пытались обнаружить связь между объемом серого вещества и частотой употребления алкогольных напитков. Однако не исследовали изменения структуры мозга у подростков, которые страдают от сильной зависимости от алкоголя.

Благодаря эксперименту медики узнали, что количество серого вещества в лобных и височных областях мозга уменьшается у злоупотребляющие алкоголем подростков.