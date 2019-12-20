Ученые выяснили, как подростковое пьянство влияет на изменения в мозге
Медики из Королевского колледжа в Лондоне определили, что подверженность пьянству в подростковом возрасте влияет на структурные изменения головного мозга. Об этом сообщило издание Planet Today.
По информации РИА ФАН, ученые провели исследование. Во время опытов врачи проводили томографию головного мозга и анализировали данные 726 здоровых подростков в возрасте от 14 до 19 лет. Таким образом, эксперты пытались обнаружить связь между объемом серого вещества и частотой употребления алкогольных напитков. Однако не исследовали изменения структуры мозга у подростков, которые страдают от сильной зависимости от алкоголя.
Благодаря эксперименту медики узнали, что количество серого вещества в лобных и височных областях мозга уменьшается у злоупотребляющие алкоголем подростков.