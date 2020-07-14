Ученые выяснили, как кишечные бактерии помогают людям

Для эксперимента ученые взяли образцы стула у сестер-близнецов. У одной был лишний вес, у второй — нет. Полученные бактерии специалисты внедрили в организмы лабораторных мышей.

Животные, которым добавили бактерии человека с избыточным весом, поправились, а те, кому внедрили бактерии человека с нормальным весом, не изменились. Грызуны питались одинаковыми продуктами и в одинаковом количестве.

Позже ученые выяснили, что внутри каждого организма на планете есть бактерии, контролирующие вес. У полных людей присутствуют бактерии из штамма Firmicutes, поэтому они быстрее накапливают жир. У худых — микробы из штамма Bacteroidetes, поэтому часть калорий выводится.

По словам специалистов, для сохранения здоровой микрофлоры необходимо следить за своим рационом питания. В день нужно употреблять не менее 30 граммов клетчатки.