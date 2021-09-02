Ученые выяснили, как длительный недосып сказывается на здоровье

Недосып может крайне негативно сказаться на состоянии здоровья. Чтобы компенсировать десятидневный недосып человеку понадобится минимум неделя отдыха. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ученые из Ягеллонского университета в Кракове провели обсервационное исследование, в ходе которого выяснили, что из-за недосыпа у человека снижаются когнитивные навыки, внимание и память, а также появляются проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, передала «Парламентская газета».

Специалисты провели эксперимент. Несколько добровольцев на протяжении десяти дней ограничивали себя во сне. При этом на их запястья надели специальные датчики, которые отслеживали их режим сна. Также участники эксперимента проходили электроэнцефалографию для мониторинга активности мозга и тесты на время реакции и точность. По истечении десяти дней им разрешалось спать без ограничений неделю.

Ученым удалось установить, что после недели неограниченного сна в норму пришла лишь скорость реакции. Остальные показатели оставались на довольно низких отметках.