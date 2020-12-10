Ученые выяснили истинную причину любви к кофе

Большинство людей ценят не сам напиток, а процесс его употребления. Кофе ассоциируется с приятной прогулкой, веселым бариста, атмосферной кофейней или перерывом на работе.

Специалисты провели эксперимент. Для этого они собрали группу из 32 человек, независимых от бодрящего напитка, и 24 кофеманов. Участники получали стаканчик с кофе три раза в день. Ученые использовали метод имплицитного ассоциативного теста (IAT), который обычно применяется для оценивания бессознательных предубеждений. Участники должны оценивать объекты на мониторе как «хорошие» или «плохие» и после выбора нажимать на клавиши. После ученые смотрят на время реакции. Оно указывает на скрытое отношение к объекту.

Добровольцы прошли тест два раза. Сначала исследователи изучали, как сильно люди хотят пить кофе, а потом — насколько он им нравится. Люди, часто употребляющие напиток, показали более высокий уровень желания. При этом они не проявили искреннюю симпатию к кофе.

«Эти данные подтверждают, что постоянное потребление кофе вызывает большее желание, несмотря на низкую симпатию к напитку», — сделали вывод исследователи.

Кофеманы больше хотели побыть наедине с напитком, чем люди из первой группы, написало информационное агентство «Невские новости». Поэтому эксперты уверены, что кофе вызывает желание пить его регулярно, даже если вызывает отвращение.