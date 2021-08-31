Ученые выяснили главную причину смерти от тяжелых форм ковида

Ученые изучили бактериальные инфекции, сопровождающие тяжелые формы ковида. Они выяснили, что скопление вирусных частиц в легких является главной причиной смерти пациентов с коронавирусом.

Результаты исследования ученых появились в научном журнале Nature Microbiology. Специалисты детально изучили нижние воздушные пути у пациентов с тяжелым течением ковида.

«Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких», — сообщил адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.

Вместе с коллегами он проследил за состоянием более 580 пациентов, лечившихся в клинике университета в марте 2020 года. Ученых интересовало развитие вторичных инфекций в легких. Им удалось выяснить, что главным фактором риска для заразившихся людей было большое количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях.

В легких погибших в среднем было в 10 раз больше частиц коронавируса, чем в органах дыхания выживших пациентов. Людей убивали не сопутствующие инфекции, а неспособность иммунной системы противостоять вирусу.